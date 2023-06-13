Гунько: Титов и Калиниченко в 2008 году сыграли за дубль «Спартака», а Моцарт отказался
- РИА Новости
«Титов и Калиниченко даже сыграли с дублем «Локомотива» в Перове. Моцарт сказал: «Не буду играть на искусственном поле», а Егор с Максом вышли без вопросов. Забавный был эпизод», — цитирует Гунько «Чемпионат».
По его словам, все футболисты с юмором отнеслись к сложившейся ситуации.
Гунько работал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». Под его руководством столичный клуб занял шестое место в РПЛ в сезоне-2013/14.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в «Спартаке».