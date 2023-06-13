Российский боец ММА Немков — о жизни в США: куча бомжей, мусор
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«Лос-Анджелес и Майами хороши тем, что погода кайфовая, океан, но есть много минусов — куча бомжей, мусор. Нью-Йорк — вообще свалка», — цитирует Немкова «Спорт-Экспресс».
Последний свой поединок россиянин провёл в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» против Андерсона. Бой завершился победой Немкова единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46). Таким образом, российский боец сумел завоевать титул в полутяжёлом весе.
Ранее Немков сообщил, что отказался от контракта с UFC.