Отбывший дисквалификацию за расизм Воронков стал тренером волейбольного «Урала»

Президент волейбольного клуба «Урал» Валерий Багметов сообщил, что Андрей Воронков назначен на пост главного тренера уфимской команды.

«Андрей Воронков подписал контракт на один сезон. Сейчас он занимается планами тренировок, в начале июля уже мы будем собираться в Уфе», — цитирует Багметова РИА Новости.

В мае 2022 года бывший тренер калининградского «Локомотива» получил двухлетнюю дисквалификацию за расистские высказывания в адрес экс-волейболистки «Уралочки-НТМК» Айламы Сесе Монтальво.

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко в начале мая сообщил, что ВФВ решила смягчить наказание, сделав второй год дисквалификации условным.

Ранее сообщалось, что блокирующая сборной России по волейболу Ирина Фетисова продолжит карьеру в «Фенербахче».