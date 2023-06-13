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Отбывший дисквалификацию за расизм Воронков стал тренером волейбольного «Урала»

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Президент волейбольного клуба «Урал» Валерий Багметов сообщил, что Андрей Воронков назначен на пост главного тренера уфимской команды.
Отбывший дисквалификацию за расизм Воронков стал тренером волейбольного «Урала»
  • РИА Новости

«Андрей Воронков подписал контракт на один сезон. Сейчас он занимается планами тренировок, в начале июля уже мы будем собираться в Уфе», — цитирует Багметова РИА Новости.

В мае 2022 года бывший тренер калининградского «Локомотива» получил двухлетнюю дисквалификацию за расистские высказывания в адрес экс-волейболистки «Уралочки-НТМК» Айламы Сесе Монтальво.

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко в начале мая сообщил, что ВФВ решила смягчить наказание, сделав второй год дисквалификации условным.

Ранее сообщалось, что блокирующая сборной России по волейболу Ирина Фетисова продолжит карьеру в «Фенербахче».

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