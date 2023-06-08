Российская волейболистка Фетисова перешла в «Фенербахче»

Блокирующая сборной России по волейболу Ирина Фетисова продолжит карьеру в «Фенербахче».

Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение с российской блокирующей рассчитано до конца сезона-2023/24.

28-летняя волейболистка выступала за «Динамо» с 2015 года. Она является пятикратной чемпионкой России, двукратной победительницей кубка и суперкубка страны.

Ранее вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин высказал мнение, что сборная России должна участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года только с флагом и гимном.