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Российская волейболистка Фетисова перешла в «Фенербахче»

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Блокирующая сборной России по волейболу Ирина Фетисова продолжит карьеру в «Фенербахче».
Российская волейболистка Фетисова перешла в «Фенербахче»
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение с российской блокирующей рассчитано до конца сезона-2023/24. 

28-летняя волейболистка выступала за «Динамо» с 2015 года. Она является пятикратной чемпионкой России, двукратной победительницей кубка и суперкубка страны. 

Ранее вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин высказал мнение, что сборная России должна участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года только с флагом и гимном.

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