Шипулин: Россия не должна ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин считает, что сборная России должна участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года только с флагом и гимном.

«Там должны играть люди, гордиться своей страной, своим гимном и флагом. А идти наклоняться, опускать голову и выслушивать какие-то инструментарии, которые нам предлагают... Не знаю, стоит ли идти в таком статусе», — цитирует Шипулина «Спорт-Экспресс».

При этом он затруднился сказать, поедет или нет сборная России на Олимпиаду в Париж.

«Не могу сказать, будем мы участвовать или нет. Может, что-то альтернативное придумать, более весомое соревнование, но это мнение специалистов, в том числе и великих тренеров», — добавил Шипулин.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Некоторые спортивные федерации начали допускать россиян к участию в международных стартах.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв дал понять, что ни один российский спортсмен не подпишет декларацию или иной документ против собственной страны.