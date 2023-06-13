Чемпион Европы по баскетболу Моня в 40 лет завершил карьеру

Форвард «Зенита» Сергей Моня принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 40 лет.

«Год назад Капитан Россия взял титул чемпиона Единой лиги вместе с «Зенитом» и спустя полгода снова пришёл на помощь клубу, когда сине-бело-голубых преследовала череда травм. Каким бы ни был следующий шаг в карьере Капитана России, мы будем пристально следить за ним. Спасибо за полтора года вместе, Сергей!» — говорится в сообщении клуба.

Моня в составе сборной России стал чемпионом Европы 2007 года. Он также является бронзовый призёром Олимпиады-2012.

Последний матч в составе «Зенита» игрок провёл 10 января с «Локомотивом-Кубанью» (73:71).

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