Кириленко отметил пользу товарищеских матчей сборной России по баскетболу с Белоруссией

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что необходимо продолжать проводить товарищеские матчи в условиях изоляции.

«Мы провели две крайне полезные товарищеские игры. И результат вообще не важен, хотя никто не хочет проигрывать. И то, что прошлый матч проиграли, это нехорошо. Но и не трагедия. Сегодня тем более победа была за нами», — цитирует Кириленко ТАСС.

По его мнению, игроки сборной Белоруссии показали хороший баскетбол в контрольных матчах в Москве.

«Они борются, и это тот соперник, который сейчас нам нужен. Понятно, что мы хотим видеть топовые сборные, но сейчас это невозможно», — добавил экс-игрок клуба НБА «Юта Джаз».

Сборная России 11 июня в Москве обыграла Белоруссию (83:78) во втором товарищеском матче. В составе российской сборной самым результативным стал Александр Щербенёв, который записал в свой актив 20 очков. В белорусской команде отличился Владислав Близнюк (18).

9 июня сборная Белоруссии также в Москве переиграла Россию в первом контрольном матче со счётом 83:80.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион в составе сборной СССР Зураб Саканделидзе будет введён в Зал славы ФИБА.