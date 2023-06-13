PSG Community: ПСЖ связался с «Реалом» для обсуждения трансфера Мбаппе этим летом

«Пари Сен-Жермен» начал переговоры с «Реалом» о продаже французского нападающего Килиана Мбаппе.

По информации PSG Community, руководство клуба знало о решении игрока не продлевать контракт до 2025 года. ПСЖ не хочет терять футболиста бесплатно, поэтому связался с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы предложить Мбаппе этим летом. Сумма трансфера будет не менее €200 млн.

Француз не стал активировать опцию продления контракта на сезон-2024/25. Это позволит ему стать свободным агентом в 2024 году.

Ранее Флорентино Перес заявил, что «Реал» подпишет Мбаппе, но не в этом году.