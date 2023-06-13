Элтон Джон поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов

Британский музыкант Элтон Джон отреагировал на то, что «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов УЕФА в сезоне-2022/23.

«Парни, вы сделали это. Очень рад за вас. Отличный сезон, отличные достижения. Желаю вам всего самого лучшего в дальнейшем. Получите удовольствие от празднования. Вы заслужили это. Берегите себя», — цитирует певца пресс-служба клуба.

«Ман Сити» в финале Лиги чемпионов одержал победу над «Интером» со счётом 1:0. Подопечные Хосепа Гвардиолы оформили требл, выиграв, помимо европейского турнира, чемпионат и Кубок Англии.

Ранее Эрлинг Холанд был признан лучшим футболистом «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.