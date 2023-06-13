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Стадион «Монцы» могут назвать в честь Берлускони

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В Монце может появиться стадион имени бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
Стадион «Монцы» могут назвать в честь Берлускони
  • Gettyimages.ru

«Имя Сильвио Берлускони навсегда останется в памяти нашего города, потому что под его руководством «Монца» вышла в Серию А и за шесть туров до финиша обеспечила себе место в лиге», — говорится в заявлении городского совета Монцы.

12 июня в Милане на 87-м году жизни умер Сильвио Берлускони. Президент «Монцы» и экс-владелец «Милана» скончался в клинике Сан-Раффаэле. У бывшего премьер-министра страны в апреле была обнаружена лейкемия. 

Ранее сообщалось, что наследство Берлускони оценили почти в €5 млрд.

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