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«Кама» и «Москва» встретятся в полуфинале соревнований по боксу «Кубок Победы»

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«Кама» и «Москва» встретятся в полуфинале соревнований «Кубок Победы», которые проходят в Перми при поддержке Федерации бокса России.
«Кама» и «Москва» встретятся в полуфинале соревнований по боксу «Кубок Победы»
  • © Dynamo boxing promotions

На стадии четвертьфинала команда «Кама» одержала победу над «Сталинградом» со счётом 5:0 и вышла в полуфинал соревнований. Команда «Москва» обыграла «Урал» со счётом 3:2 и стала вторым участником полуфинала.

Вторая пара 1/2 финала определится 15 июня на этапе в Санкт-Петербурге в рамках Спортивных игр ПМЭФ.

Соревнования проходят в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг) в четыре раунда по три минуты. В случае равенства очков на судейских записках в поединке победа присуждается тому бойцу, кто был лучшим в последнем раунде.

Суперфинал «Кубка Победы — 2023» и матч за третье место пройдут 15 июля в Оренбурге. Призовой фонд турнира составит 7,5 млн рублей. Победителем первого розыгрыша «Кубка Победы» стала команда «Кама».

Ранее бразильянка Аманда Нуньес после победы над мексиканкой Ирэн Альданой в рамках главного поединка турнира UFC 289 в Ванкувере (Канада) объявила о завершении карьеры.

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