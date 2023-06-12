Экс-полузащитник «Сочи» Жоаозиньо заявил, что не планирует завершать карьеру

Экс-полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о своём будущем после ухода из клуба.

«Пока у меня нет никаких предложений и разговоров. Сейчас нахожусь в отпуске, отдыхаю, тренируюсь самостоятельно. Конечно, хотелось бы остаться в РПЛ, но, если будут другие варианты, тоже рассмотрю. Завершать карьеру точно не планирую!» — цитирует Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».

Бразилец выступал за «Сочи» с 2020 года. В прошедшем сезоне он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €600 тыс.

Ранее стало известно, что вратарь «Сочи» Сослан Джанаев покинул команду.