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Экс-полузащитник «Сочи» Жоаозиньо заявил, что не планирует завершать карьеру

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Экс-полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о своём будущем после ухода из клуба.
Экс-полузащитник «Сочи» Жоаозиньо заявил, что не планирует завершать карьеру
  • РИА Новости

«Пока у меня нет никаких предложений и разговоров. Сейчас нахожусь в отпуске, отдыхаю, тренируюсь самостоятельно. Конечно, хотелось бы остаться в РПЛ, но, если будут другие варианты, тоже рассмотрю. Завершать карьеру точно не планирую!» — цитирует Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».

Бразилец выступал за «Сочи» с 2020 года. В прошедшем сезоне он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €600 тыс.

Ранее стало известно, что вратарь «Сочи» Сослан Джанаев покинул команду.

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