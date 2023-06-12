Агент Щенникова рассказал, что будущее защитника определится в июне

Сергей Пушкин, агент бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента.

«Поступали ли какие-то предложения? Всё в процессе. Ясность наступит до конца месяца. Пока ничего конкретного сказать не могу», — цитирует Пушкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Щенников выступал за клуб с 2008 года. Он провёл за ЦСКА 367 матчей, забил десять мячей и сделал 15 результативных передач. Игрок покидает клуб по истечении срока действия контракта.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак».

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о Щенникове.