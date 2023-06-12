Алонсо: я покину «Краснодар» этим летом

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал, что покинет краснодарский клуб в летнее трансферное окно.

«Я не останусь в «Краснодаре» на следующий сезон. Я покину клуб. Куда могу перейти? Пока не знаю, нужно будет учесть все факторы», — цитирует Алонсо «РБ Спорт».

Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года. А в марте он приостановил контракт с российским клубом. 29-летний игрок выступал на правах аренды за «Атлетико Минейро». Его соглашение истекло 31 декабря.

В текущем сезоне 30-летний парагваец провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун дал понять, что он покинет краснодарский клуб по окончании сезона.