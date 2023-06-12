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Бегунья Миллер пропустит половину сезона из-за экзаменов

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Личный тренер чемпионки России в беге на 400 м Полины Миллер Надежда Клевцова рассказала, что спортсменка пропустит половину сезона из-за выпускных экзаменов.
Бегунья Миллер пропустит половину сезона из-за экзаменов
  • РИА Новости

«У Полины последний курс в вузе, она сдаёт сейчас экзамены, поэтому весь июнь она точно пропустит. Решили, чтобы она спокойно закончила свой вуз и не отвлекалась пока на соревнования», — цитирует Клевцову ТАСС.

23-летняя Миллер одержала победу в беге на 400-метровке на чемпионате России в помещении в марте.

В 2019 году россиянка выиграла чемпионат Европы для спортсменов не старше 20 лет, но на мировом первенстве в Дохе не смогла преодолеть рубеж квалификации.

Ранее сообщалось, что World Athletics обсудит допуск российских легкоатлетов к турнирам в августе.

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