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«Специя» с Шомуродовым в составе проиграла «Вероне» и вылетела из Серии А

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«Специя» потерпела поражение от «Вероны» в матче раунда плей-офф за право остаться в Серии А.

Встреча в Реджо-нель-Эмилии завершилась со счётом 3:1.

В составе «Вероны» мячи забили Давиде Фараони (5-я минута) и Сириль Нгонж (26-я, 38-я). У «Специи» отличился Итан Ампаду (15-я).

За «Специю» выступает экс-футболист «Ростова» Эльдор Шомуродов, арендованный у «Ромы». В матче он отметился в игре результативной передачей.

Ранее группа технических наблюдателей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвала полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2022/23.

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