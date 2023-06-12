«Специя» с Шомуродовым в составе проиграла «Вероне» и вылетела из Серии А
Встреча в Реджо-нель-Эмилии завершилась со счётом 3:1.
В составе «Вероны» мячи забили Давиде Фараони (5-я минута) и Сириль Нгонж (26-я, 38-я). У «Специи» отличился Итан Ампаду (15-я).
За «Специю» выступает экс-футболист «Ростова» Эльдор Шомуродов, арендованный у «Ромы». В матче он отметился в игре результативной передачей.
Ранее группа технических наблюдателей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвала полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2022/23.