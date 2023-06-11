Джокович после 23-го Большого шлема заявил, что готов продолжать творить историю тенниса

Сербский теннисист Новак Джокович заявил о готовности дальше творить историю после победы на Открытом чемпионате Франции 2023 года.

«Я очень мотивирован и вдохновлён продолжать творить историю в этом виде спорта. Хорошо чувствую себя, когда играю в теннис. Выиграл два турнира Большого шлема, так почему бы и не забрать 24-й и 25-й титулы? Я собираюсь ещё раз выиграть Уимблдон», — цитирует Джоковича Франс Пресс.

Балканский теннисист в финале турнира в трёх сетах нанёс поражение Касперу Рууду из Норвегии со счётом 7:6, 6:3, 7:5. Игра продолжалась 3 часа 16 минут.

Джокович выиграл 23-й турнир Большого шлема в карьере. Он стал рекордсменом по количеству титулов ТБШ в одиночном разряде. Призовой фонд «Ролан Гаррос» составлял порядка €49 млн.

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что россияне показали достойный теннис на Открытом чемпионате Франции 2023 года.