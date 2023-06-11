Глава РФС Дюков заверил, что Россию ждут в УЕФА
- РИА Новости
«Вчера общался с коллегами из УЕФА на финале Лиги чемпионов. Мы в диалоге, продолжаем переговоры. Пока воздерживаемся от комментариев. Группа находится в работе. В целом нас ждут в УЕФА», — цитирует Дюкова РИА Новости.
Глава РФС также дал понять, что планирует принять участие в ближайшем исполкоме УЕФА.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее в РФС заявили, что сложности в переговорах по матчам сборной связаны с внешней политикой.