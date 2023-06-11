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Глава РФС Дюков заверил, что Россию ждут в УЕФА

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что находится в постоянном диалоге с руководством Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу отмены санкций.
Глава РФС Дюков заверил, что Россию ждут в УЕФА
  • РИА Новости

«Вчера общался с коллегами из УЕФА на финале Лиги чемпионов. Мы в диалоге, продолжаем переговоры. Пока воздерживаемся от комментариев. Группа находится в работе. В целом нас ждут в УЕФА», — цитирует Дюкова РИА Новости.

Глава РФС также дал понять, что планирует принять участие в ближайшем исполкоме УЕФА.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС заявили, что сложности в переговорах по матчам сборной связаны с внешней политикой.

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