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Джокович в рекордный 23-й раз выиграл турнир Большого шлема

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Серб Новак Джокович одержал победу на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023 года.
Джокович в рекордный 23-й раз выиграл турнир Большого шлема
  • Gettyimages.ru

Балканский теннисист в финале турнира в трёх сетах нанёс поражение Касперу Рууду из Норвегии со счётом 7:6, 6:3, 7:5. Игра продолжалась 3 часа 16 минут.

Джокович выиграл 23-й турнир Большого шлема в карьере. Он стал рекордсменом по количеству титулов ТБШ в одиночном разряде.

Призовой фонд «Ролан Гаррос» составлял порядка €49 млн.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева раскритиковала корты на турнирах Международной федерации тенниса.

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