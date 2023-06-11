Сборная России по баскетболу обыграла Белоруссию в товарищеском матче

Мужская сборная России по баскетболу нанесла поражение команде Белоруссии во втором товарищеском матче в Москве.

Игра завершилась со счётом 83:78. В составе российской сборной самым результативным стал Александр Щербенёв, который записал в свой актив 20 очков. В белорусской команде отличился Владислав Близнюк (18).

9 июня сборная Белоруссии в Москве обыграла Россию в первом контрольном матче со счётом 83:80.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион в составе сборной СССР Зураб Саканделидзе будет введён в Зал славы ФИБА.