Сборная России по баскетболу обыграла Белоруссию в товарищеском матче
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Игра завершилась со счётом 83:78. В составе российской сборной самым результативным стал Александр Щербенёв, который записал в свой актив 20 очков. В белорусской команде отличился Владислав Близнюк (18).
9 июня сборная Белоруссии в Москве обыграла Россию в первом контрольном матче со счётом 83:80.
Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион в составе сборной СССР Зураб Саканделидзе будет введён в Зал славы ФИБА.