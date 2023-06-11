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Журова: ISU будет затягивать допуск России к соревнованиям

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала политическим очередное решение Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении спортсменов из России и Белоруссии.
Журова: ISU будет затягивать допуск России к соревнованиям
  • РИА Новости

«И они не продлевают допуск на год, а делают на три месяца, к примеру. Чтобы в случае изменения политической ситуации вернуть спортсменов», — цитирует Журову ТАСС.

По её мнению, из-за длительного недопуска россиян от ISU могут отвернуться спонсоры и партнёры.

«Они готовы себе в ущерб делать подобные вещи. Это то же самое, что и санкции в отношении России», — заключила Журова.

Решение о продлении отстранения было принято 11 июня на заседании совета ISU в Будапеште, где обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске до турниров россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

ISU отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Татьяна Тарасова назвала несправедливым решение ISU оставить в силе отстранение россиян.

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