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В сборной Катара отреагировали на слухи о товарищеском матче с Россией

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Пресс-секретарь сборной Катара Али Аль-Салат ответил на вопрос о возможном товарищеском матче с командой России.
В сборной Катара отреагировали на слухи о товарищеском матче с Россией
  • Gettyimages.ru

«Товарищеский матч между сборными Катара и России в сентябре? Пока у нас нет данной информации. Если она поступит, то обязательно об этом оповестим», — цитирует Аль-Салат Sport24.

Россия в 2016 году в контрольном матче уступила Катару со счётом 1:2.

Сборная Камеруна отказалась от матча с Россией, который должен был пройти 15 июня. Позже было принято решение перенести сбор с лета на осень.

Ранее стал известен полный состав участников РПЛ сезона-2023/24.

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