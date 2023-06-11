В сборной Катара отреагировали на слухи о товарищеском матче с Россией
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«Товарищеский матч между сборными Катара и России в сентябре? Пока у нас нет данной информации. Если она поступит, то обязательно об этом оповестим», — цитирует Аль-Салат Sport24.
Россия в 2016 году в контрольном матче уступила Катару со счётом 1:2.
Сборная Камеруна отказалась от матча с Россией, который должен был пройти 15 июня. Позже было принято решение перенести сбор с лета на осень.
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