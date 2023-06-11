В сборной Катара отреагировали на слухи о товарищеском матче с Россией

Пресс-секретарь сборной Катара Али Аль-Салат ответил на вопрос о возможном товарищеском матче с командой России.

«Товарищеский матч между сборными Катара и России в сентябре? Пока у нас нет данной информации. Если она поступит, то обязательно об этом оповестим», — цитирует Аль-Салат Sport24.

Россия в 2016 году в контрольном матче уступила Катару со счётом 1:2.

Сборная Камеруна отказалась от матча с Россией, который должен был пройти 15 июня. Позже было принято решение перенести сбор с лета на осень.

Ранее стал известен полный состав участников РПЛ сезона-2023/24.