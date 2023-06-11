Отец тренера «Манчестер Сити» пропал в Стамбуле во время финала Лиги чемпионов
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Как сообщает Corriere della Sera, местоположение мужчины до сих пор неизвестно. Поиском занимается турецкая полиция.
Игра на стадионе «Ататюрк Олимпьят» с «Интером» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.
«Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал успешным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле.