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Отец тренера «Манчестер Сити» пропал в Стамбуле во время финала Лиги чемпионов

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Отец тренера «Манчестер Сити» Энцо Марески пропал во время финала Лиги чемпионов в Стамбуле.
Отец тренера «Манчестер Сити» пропал в Стамбуле во время финала Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Corriere della Sera, местоположение мужчины до сих пор неизвестно. Поиском занимается турецкая полиция.

Игра на стадионе «Ататюрк Олимпьят» с «Интером» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

«Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал успешным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле.

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