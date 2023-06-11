Капелло: уход Де Брёйне с поля пошёл на пользу «Манчестер Сити»
- РИА Новости
«Между командами не было такой большой разницы. Но «Интер» упустил слишком много моментов. Уход Де Брёйне с поля пошёл на пользу «Сити», Фоден провёл отличную игру», — цитирует Капелло Sky Sports.
Игра на стадионе «Ататюрк Олимпьят» завершилась со счётом 1:0. «Ман Сити» впервые в своей истории стал победителем турнира.
Кевин Де Брёйне покинул поле в первом тайме из-за травмы. Вместо него вышел Фил Фоден.
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