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Индзаги: «Интер» на заслужил поражения в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги считает, что итальянская команда могла добиться успеха в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с английским «Манчестер Сити».

«Это футбол. Иногда результат разочаровывает. Но я до сих пор не могу понять, как мы не забили в конце матча. Уверен, мы явно заслуживали большего в этой игре», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

При этом он подчеркнул, что футболисты миланской команды должны гордиться прошедшим сезоном и выходом в финал ЛЧ.

«Мы играли с великой командой», — добавил итальянский тренер.

Игра на стадионе «Ататюрк Олимпьят» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Родри забил победный мяч на 68-й минуте игры. 

Ранее сообщалось, что Родри признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

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