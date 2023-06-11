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Родри: в финале Лиги чемпионов нам противостоял достойный соперник

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Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри эмоционально прокомментировал победу в финальном матче Лиги чемпионов с итальянским «Интером».

«Потрясающие эмоции. Наконец-то сбылась моя мечта! Фанаты и футболисты давно ждали победы в Лиге чемпионов. Наши болельщики заслужили трофей. Признаюсь, нам было нелегко этого добиться. «Интер» — команда самого высокого уровня. Они оказали достойное сопротивление», — цитирует Родри пресс-служба УЕФА.

Игра на стадионе «Ататюрк Олимпьят» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Родри забил победный мяч на 68-й минуте игры. 

Ранее сообщалось, что Родри признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

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