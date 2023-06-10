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Тарпищев считает, что Корнеева может выиграть юниорские Уимблдон и US Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российская теннисистка Алина Корнеева может одержать победу на Уимблдоне и US Open.
Тарпищев считает, что Корнеева может выиграть юниорские Уимблдон и US Open
  • РИА Новости

«На траве на Уимблдоне вполне может выигрывать — сейчас трава медленная. Вообще, Корнеевой можно замахнуться на все четыре победы на Больших шлемах. Корнеева талантлива, и то, что выиграла два турнира Большого шлема на разных покрытиях, говорит о потенциале», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он также подчеркнул, что теннисистке данный потенциал ещё нужно реализовать.

Россиянка одержала победу над перуанкой Перес-Аларкон в двух сетах со счётом 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Корнеева сыграла второй раз подряд в финале юниорского турнира Большого шлема.

Ранее олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина оценила игру Корнеевой на юниорском «Ролан Гаррос».

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