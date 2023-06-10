Канчельскис: если «Аякс» и правда заинтересован в Сперцяне, ему нужно соглашаться

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну стоит перейти в «Аякс».

«Конечно, ему надо попробовать себя в Европе. Если интерес «Аякса» — правда, то надо бежать туда. Вы же видите, какая у нас сейчас ситуация. Всё-таки «Краснодар» — это «Краснодар», а «Аякс» — это «Аякс», — приводит слова Канчельскиса РИА Новости.

В нынешнем сезоне 23-летний армянин забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за «быков» во всех турнирах.

Контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Сперцян отказался комментировать слухи о переходе в «Аякс».