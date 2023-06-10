Российский экс-вратарь «Спартака» Беспалов подписал контракт с хоккейным клубом из Франции

Российский экс-вратарь столичного «Спартака» Никита Беспалов подписал контракт с французской «Ниццей».

Как сообщается на официальном сайте хоккейного клуба, соглашение с 35-летним голкипером рассчитано на один сезон.

Беспалов провёл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 190 матчей и одержал 63 победы за 10 сезонов. Игрок известен по своим выступлениям за «Спартак», нижегородское «Торпедо» и новосибирскую «Сибирь».

Последние два сезона россиянин выступал в составе словацкого «Прешова», за который провёл 70 матчей и одержал 26 побед.

«Ницца» выступает в высшем дивизионе чемпионата Франции. В сезоне-2022/23 команда заняла 11-е место.

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