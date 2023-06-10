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Хави назвал Касорлу лучшим футболистом, которого тренировал

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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави назвал лучшего игрока, которого ему доводилось тренировать.
Хави назвал Касорлу лучшим футболистом, которого тренировал
  • Gettyimages.ru

«Я бы хотел подписать Касорлу в «Барселону». Санти лучший игрок, которого я тренировал. Такие футболисты бесценны», — приводит слова Хави ESPN со ссылкой на Jijantes.

По словам тренера, такого таланта, как у 38-летнего испанца, нет ни у кого в футболе.

«Санти — игрок, который влюблял в футбол сильнее всех, за исключением Месси, Иньесты и Бускетса», — заявил он.

Касорла играл под руководством 43-летнего испанца в катарском «Аль-Садде».

В нынешнем сезоне полузащитник забил девять мячей и отдал восемь результативных передач в 31 матче во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Хави просит €12 млн за продление контракта с «Барселоной».

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