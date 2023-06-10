Футболист «Торино» Миранчук сделал предложение своей девушке

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук сделал предложение своей девушке Елене Максимовой.

Об этом девушка сообщила в соцсети.

Пара встречается уже несколько лет. После перехода хавбека в «Аталанту» в 2020 году Елена отправилась в Италию вместе с ним.

В прошедшем сезоне 27‑летний россиянин забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 31 матче за туринцев. Его права принадлежат клубу из Бергамо.

Ранее спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал информацию о том, что «Торино» хочет выкупить Миранчука.