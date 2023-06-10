Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Футболист «Торино» Миранчук сделал предложение своей девушке

Короткая ссылка
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук сделал предложение своей девушке Елене Максимовой.
Футболист «Торино» Миранчук сделал предложение своей девушке
  • Gettyimages.ru

Об этом девушка сообщила в соцсети.

Пара встречается уже несколько лет. После перехода хавбека в «Аталанту» в 2020 году Елена отправилась в Италию вместе с ним.

В прошедшем сезоне 27‑летний россиянин забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 31 матче за туринцев. Его права принадлежат клубу из Бергамо.

Ранее спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал информацию о том, что «Торино» хочет выкупить Миранчука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить