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Гаджи Автомат Наврузов: было бы здорово вернуться и нокаутировать Дацика

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Российский боец смешанных единоборств Гаджи Наврузов назвал сильные стороны Вячеслава Дацика.
Гаджи Автомат Наврузов: было бы здорово вернуться и нокаутировать Дацика
  • globallookpress.com

«Его жена. Вячеслав достиг такого высокого уровня благодаря супруге. Она его мотивирует, помогает. Вы видели его три-четыре года назад? И как Дацик выглядит сейчас. Он молодец. Постоянно растёт. Набрал обороты и держит планку. Почти каждый бой Дацика становится главным на турнире. Как ни крути это серьёзный оппонент», — заявил Наврузов в интервью RT.

А также поделился ожиданиями от поединка с Дациком. 

«Жду большого гонорара (смеётся). Конечно, когда вылечу руку, постараюсь показать свой максимум, набрать баллы для будущего развития. А это можно сделать только благодаря хорошей драке. Было бы великолепно после серьёзного повреждения вернуться и нокаутировать Дацика. Но нельзя забывать, что и у него очень сильный удар», — добавил Наврузов.

Ранее Дацик высказался о конфликте с Иваном Штырковым.

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