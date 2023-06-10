Масалитин: ЦСКА может не справиться с давлением «Краснодара» в финале Кубка России
«Один из минусов ЦСКА — они не могут играть под давлением, «Краснодар» может воспользоваться этим. Средняя линия у них не особо хорошо действует», — цитирует Масалитина «Матч ТВ».
При этом, по его словам, у армейцев есть очень хорошие защитники и группа атаки.
«У «Краснодара» группа атаки тоже приличная, но проблемы с защитой», — добавил Масалитин.
Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00.
Ранее Станислав Черчесов заявил, что в финале Кубка России нет фаворита.