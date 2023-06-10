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Масалитин: ЦСКА может не справиться с давлением «Краснодара» в финале Кубка России

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что «Краснодар» имеет неплохие шансы на победу в финальном матче Кубка России по футболу сезона-2022/23.

«Один из минусов ЦСКА — они не могут играть под давлением, «Краснодар» может воспользоваться этим. Средняя линия у них не особо хорошо действует», — цитирует Масалитина «Матч ТВ».

При этом, по его словам, у армейцев есть очень хорошие защитники и группа атаки.

«У «Краснодара» группа атаки тоже приличная, но проблемы с защитой», — добавил Масалитин.

Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что в финале Кубка России нет фаворита.




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