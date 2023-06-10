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Привалова не исключила, что Ласицкене может пропустить сезон из-за травмы

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Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала о серьёзности травмы у олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене.

«Никто не знает — как пойдёт. С этой травмой в любом случае не попрыгаешь, пока она не заживёт. А потом понадобится тренировочное время, чтобы напрыгивать, восстанавливать технику. Могу сказать, что даже мышца быстрее заживает, чем ахиллово сухожилие», — цитирует Привалову «Матч ТВ».

По её словам, Ласицкене опять обратилась к Эдуарду Безуглову, у которого своя клиника по спортивной реабилитации.

«Будем надеяться, что всё пройдёт хорошо», — заключила Привалова.

Геннадий Габрилян, тренер Ласицкене, сообщил, что легкоатлетка получила травму ахиллова сухожилия и выбыла на неопределённый срок.

Ранее победитель забега на 400 м в рамках Фестиваля спринта в «Лужниках» Савелий Савлуков высказался о результативности спортсменов на фоне отстранения от международных соревнований.



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