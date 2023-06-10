Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

СЭ: сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Катаром

Короткая ссылка
Стал известен возможный соперник сборной России по футболу на осеннем учебно-тренировочном сборе.

Команда Валерия Карпина может сыграть товарищеский матч со сборной Катара. Федерации уже приступили к переговорам, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

Россия в 2016 году в контрольном матче уступила Катару со счётом 1:2.

Сборная Камеруна отказалась от матча с Россией, который должен был пройти 15 июня. Позже было принято решение перенести сбор с лета на осень.

Ранее сообщалось, что РФС объявил о проведении матча легенд «Зенит» — сборная России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить