СЭ: сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Катаром

Стал известен возможный соперник сборной России по футболу на осеннем учебно-тренировочном сборе.

Команда Валерия Карпина может сыграть товарищеский матч со сборной Катара. Федерации уже приступили к переговорам, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

Россия в 2016 году в контрольном матче уступила Катару со счётом 1:2.

Сборная Камеруна отказалась от матча с Россией, который должен был пройти 15 июня. Позже было принято решение перенести сбор с лета на осень.

Ранее сообщалось, что РФС объявил о проведении матча легенд «Зенит» — сборная России.