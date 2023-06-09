Корнеев: €9 млн — неразумная сумма за трансфер Сперцяна

Бывший полузащитник «Фейеноорда» Игорь Корнеев считает, что «Аякс» предложил слишком маленькую сумму за трансфер хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Аякс» в последнее время превратился в среднюю команду, клуб находится в периоде перезагрузок. У них новый спортивный директор, пока нет главного тренера, для меня эта опция пока непонятна. Неразумная сумма, она должна быть больше», — цитирует Корнеева Metaratings.

Экс-футболист сборной России подчеркнул, что Сперцян может играть в любом чемпионате.

«Но самое главное в его возможном переходе — спортивный план и развитие», — добавил Корнеев.

Как сообщает De Telegraaf, спортивный директор амстердамского клуба Свен Мислинтат уже обратился в агентство, представляющее интересы 23-летнего армянина. По информации источника, сумма возможного трансфера может составить €9 млн.

В нынешнем сезоне Сперцян забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее в «Аяксе» отказались комментировать информацию об интересе к Сперцяну.