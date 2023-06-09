Оганесян назвал Личку одним из лучших тренеров РПЛ сезона-2022/23

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян считает, что наставник команды Марцел Личка выходит в число лучших тренеров по итогам чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Личка — очень качественный, топовый специалист, с ним приятно работать. Можно ли назвать Личку одним из лучших тренеров сезона? Если все эксперты называют нашу команду открытием сезона, то, я думаю, да. Для меня это так и есть», — цитирует Оганесяна «РБ Спорт».

Соглашение Марцела Лички с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года.

«Оренбург» занял седьмое место в Российской премьер-лиге (46 очков) сезона-2022/23. 29 мая чешский специалист сообщил, что останется главным тренером российской команды в предстоящем чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» выкупил у «Спартака» нападающего Оганесяна.