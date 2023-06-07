Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Оренбург» выкупил у «Спартака» нападающего Оганесяна

Короткая ссылка
Нападающий «Спартака» Степан Оганесян продолжит карьеру в «Оренбурге».
«Оренбург» выкупил у «Спартака» нападающего Оганесяна
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Степан — наш! Теперь не аренда! Степан Оганесян подписал контракт с ФК «Оренбург» и продолжит выступления за нашу команду», — говорится в Telegram-канале клуба.

Изначально Оганесян перешёл в «Оренбург» на правах аренды. 21-летний форвард провёл за оренбургский клуб 24 матча во всех турнирах забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Срок нового контракта игрока не уточняется.

«Оренбург» с 46 очками завершил сезон на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. 

Ранее «Оренбург» объявил о подписании контракта с аргентинским полузащитником Муро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить