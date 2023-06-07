«Оренбург» выкупил у «Спартака» нападающего Оганесяна

Нападающий «Спартака» Степан Оганесян продолжит карьеру в «Оренбурге».

«Степан — наш! Теперь не аренда! Степан Оганесян подписал контракт с ФК «Оренбург» и продолжит выступления за нашу команду», — говорится в Telegram-канале клуба.

Изначально Оганесян перешёл в «Оренбург» на правах аренды. 21-летний форвард провёл за оренбургский клуб 24 матча во всех турнирах забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Срок нового контракта игрока не уточняется.

«Оренбург» с 46 очками завершил сезон на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее «Оренбург» объявил о подписании контракта с аргентинским полузащитником Муро.