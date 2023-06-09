Николаев оставил силы на забег на Мемориале братьев Знаменских

Легкоатлет Александр Николаев дал понять, что подошёл не в оптимальной физической форме к Неделе лёгкой атлетики в Москве.

«Я доволен бегом и победой. Где-то на середине прямой я понял, что смогу прибежать первым, у меня было преимущество. Возможно, в концовке даже немного бросил, потому что у меня в Хабаровске уже три ночи, состояние не самое оптимальное. Решил оставить силы на завтра — побегу на Мемориале братьев Знаменских», — цитирует Николаева «Матч ТВ».

Спортсмен признался, что ехал в Москву «без мыслей об успехе».

«Всё-таки это первый старт сезона. Но вот, видите, победил. Надеюсь, что к главным стартам подойду в лучших кондициях», — сказал легкоатлет.

Николаев пробежал дистанцию в 200 м за 20,79 секунды. Второй — Матвей Герасимов (21,00), третьим пришёл Андрей Лукин (21,10).

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Неделя лёгкой атлетики проходит в Москве с 5 по 10 июня.

Ранее победитель забега на 400 м в рамках Фестиваля спринта в «Лужниках» Савелий Савлуков высказался о результативности спортсменов на фоне отстранения от международных соревнований.