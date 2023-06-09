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ФК ЦСКА проведёт три товарищеских матча на первых сборах в межсезонье

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о планах тренерского штаба на первый учебно-тренировочный сбор в летнее межсезонье.
ФК ЦСКА проведёт три товарищеских матча на первых сборах в межсезонье
  • РИА Новости

«Первый сбор проведём в Новогорске с 24 июня по 4 июля. Проведём около трёх товарищеских матчей. Надеемся, что один из них будет очень интересным для болельщиков, потому что хотим его провести на «ВЭБ Арене», чтобы пришло много тех болельщиков, которые по известным причинам не ходят на матчи чемпионата и кубка», — цитирует Бабаева «Матч ТВ».

По его словам, контрольная игра на домашнем стадионе будет наподобие матча с 2Drots.

«У нас есть определённые идеи, которые не хотелось бы пока раскрывать», — добавил Бабаев.

Гендиректор армейского клуба также сообщил, что после Новогорска команда переместится в Ватутинки, где продолжит подготовку к новому сезону.

ЦСКА в сезоне-2022/23 завоевал серебряные медали чемпионата России. Армейцы 11 июня сыграют в Суперфинале кубка России с «Краснодаром».

Ранее Адем Чебеджи, агент полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о возвращении футболиста в ЦСКА.

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