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Константинова — о завершении карьеры: не смогла найти мотивацию продолжать дальше

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Бронзовый призёр Универсиады по фигурному катанию Станислава Константинова завершила карьеру из-за отсутствия желания принимать участие в соревнованиях.
Константинова — о завершении карьеры: не смогла найти мотивацию продолжать дальше
  • РИА Новости

«Не смогла найти мотивацию продолжать дальше. Трудно было принять, что в какой-то момент вырос уровень вокруг, и я не смогла бороться за места и попадание на интересные турниры», — написала 22-летняя фигуристка в социальных сетях.

При этом она призналась, что очень любит фигурное катание.

«Но какой смысл выходить, если ты заранее знаешь, что не выиграешь, даже если прыгнешь через голову», — заключила Константинова.

Спортсменка объявила об уходе из фигурного катания в начале 2023 года.

Константинова, помимо того что заняла третье место на Универсиаде, является серебряным призёром финала серии Гран-при 2018 года, также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.

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