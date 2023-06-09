Константинова — о завершении карьеры: не смогла найти мотивацию продолжать дальше

Бронзовый призёр Универсиады по фигурному катанию Станислава Константинова завершила карьеру из-за отсутствия желания принимать участие в соревнованиях.

«Не смогла найти мотивацию продолжать дальше. Трудно было принять, что в какой-то момент вырос уровень вокруг, и я не смогла бороться за места и попадание на интересные турниры», — написала 22-летняя фигуристка в социальных сетях.

При этом она призналась, что очень любит фигурное катание.

«Но какой смысл выходить, если ты заранее знаешь, что не выиграешь, даже если прыгнешь через голову», — заключила Константинова.

Спортсменка объявила об уходе из фигурного катания в начале 2023 года.

Константинова, помимо того что заняла третье место на Универсиаде, является серебряным призёром финала серии Гран-при 2018 года, также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.