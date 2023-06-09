Константинова — о завершении карьеры: не смогла найти мотивацию продолжать дальше
- РИА Новости
«Не смогла найти мотивацию продолжать дальше. Трудно было принять, что в какой-то момент вырос уровень вокруг, и я не смогла бороться за места и попадание на интересные турниры», — написала 22-летняя фигуристка в социальных сетях.
При этом она призналась, что очень любит фигурное катание.
«Но какой смысл выходить, если ты заранее знаешь, что не выиграешь, даже если прыгнешь через голову», — заключила Константинова.
Спортсменка объявила об уходе из фигурного катания в начале 2023 года.
Константинова, помимо того что заняла третье место на Универсиаде, является серебряным призёром финала серии Гран-при 2018 года, также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.