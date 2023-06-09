Саенко, Адамов и Колодин сыграют в ретроматче между сборной России и «Зенитом»

Иван Саенко, Денис Колодин и Роман Адамов примут участие в ретроматче между сборной России и «Зенитом».

Об этом сообщает «РБ Спорт».

1 июня сообщалось, что своё участие также подтвердили Игорь Семшов, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Евгений Алдонин, Владимир Габулов, Ренат Янбаев, Денис Колодин, Роман Широков, Юрий Жирков, Павел Погребняк и Роман Павлюченко.

Ретроматч состоится 15 июня.

Встречу приурочили к 15-летию победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев не сыграет в ретроматче.