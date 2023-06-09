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Тренер «Аль-Фейха» Рашович заявил, что не может возглавить «Динамо»

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Наставник саудовского «Аль-Фейха» Вук Рашович прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера московского «Динамо».
Тренер «Аль-Фейха» Рашович заявил, что не может возглавить «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Руководство «Аль-Фейха» сразу дало понять, что не отпустит меня. В клубе на меня рассчитывают, мы боремся за чемпионство, поэтому я никак не могу разорвать контракт. Так что сейчас не может идти и речи о моем уходе из Саудовской Аравии в «Динамо», — приводит слова Рашовича Sport24.

19 мая московский клуб объявил об увольнении серба Славиши Йокановича с поста главного тренера.

Ранее главный тренер белградской «Црвена Звезда» серб Милош Милоевич может возглавить «Динамо».

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