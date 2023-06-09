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Гришин: «Краснодар» и ЦСКА будут сверхмотивированными в суперфинале Кубка России

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Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин заявил, что «Краснодар» и армейцы будут сверхмотивированными в суперфинале Кубка России.
Гришин: «Краснодар» и ЦСКА будут сверхмотивированными в суперфинале Кубка России
  • РИА Новости

«Я не стал бы заявлять о том, что «Краснодар» более мотивирован, потому что никогда не брал трофеи. Потому что в составе ЦСКА, за исключением Игоря Акинфеева, Антона Заболотного и Кирилла Набабкина, никто не поднимал над головой Кубок России. Поэтому мотивации хватит на всех. Обе команды будут сверхмотивированными в этом финале.

Для одних это возможность заявить о себе как о клубе, который готов выйти на новый уровень. А для других — что ЦСКА снова вернулся брать трофеи и «Зениту» следует глядеть на Москву с опасением», — заявил тренер RT.

Ранее Гришин заявил, что ЦСКА придётся несладко в суперфинале Кубка России с «Краснодаром».

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