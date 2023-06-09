Гришин: ЦСКА придётся несладко в суперфинале Кубка России с «Краснодаром»

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и армейцами.

«Я не согласен с тем, что в матчах, когда у ЦСКА что-то идёт не по плану, команда теряется и не может найти выход из ситуации. Во втором круге армейцы выступили очень удачно, просто в отдельных матчах было тяжело, потому что всё-таки армейскому клубу противостояли серьёзные и сильные соперники. Если же брать матч со «Спартаком», то, на мой взгляд, команда Владимира Федотова могла бы и победить, если бы не напортачили судьи. С одним удалённым Александром Соболевым это было бы проще сделать.

В последнем матче РПЛ был крепкий «Краснодар» Владимира Ивича, который играл дома и создал немало проблем. И ничью с такой командой я бы назвал положительным результатом.

Так что и в финале ЦСКА придётся несладко, потому что нынешний «Краснодар» — это воплощение мечты Сергея Галицкого. «Быки» играют в атакующий, быстрый и открытый футбол, который приносит результат. Но в финале всё решит случай, потому что встречаются равные команды с одинаковыми шансами на Кубок России. И в этой встрече, вопреки всем заочным награждениям красно-синих этим титулом, фаворита нет. Изменит ли что-то Владимир Федотов? Я думаю, нет, потому что механизм отлажен, работает стабильно, а значит, смысла делать какие-то перестроения нет. Единственное, что допустимо в этом случае, — это отход в оборону, чтобы не стать жертвой атакующего актива «быков» с самого начала», — сказал Гришин RT.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что ожидает атакующего футбола от ЦСКА и «Краснодара» в финале Кубка России.