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Романо: «Манчестер Сити» согласовал условия контракта с полузащитником «Челси» Ковачичем

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«Манчестер Сити» согласовал условия контракта с полузащитником лондонского «Челси» Матео Ковачичем.
Романо: «Манчестер Сити» согласовал условия контракта с полузащитником «Челси» Ковачичем
  • Gettyimages.ru

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, представители клубов обсудят сумму трансфера после финального матча Лиги чемпионов, в котором «горожане» сыграют с миланским «Интером».

По информации источника, «аристократы» готовы продать 29-летнего хорвата.

При этом сам полузащитник заинтересован в переходе в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Ковачич забил два мяча и отдал две результативные передачи в 37 матчах за синих во всех турнирах. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель хочет переманить Ковачича в мюнхенский клуб.

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