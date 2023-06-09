Романо: «Манчестер Сити» согласовал условия контракта с полузащитником «Челси» Ковачичем

«Манчестер Сити» согласовал условия контракта с полузащитником лондонского «Челси» Матео Ковачичем.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, представители клубов обсудят сумму трансфера после финального матча Лиги чемпионов, в котором «горожане» сыграют с миланским «Интером».

По информации источника, «аристократы» готовы продать 29-летнего хорвата.

При этом сам полузащитник заинтересован в переходе в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Ковачич забил два мяча и отдал две результативные передачи в 37 матчах за синих во всех турнирах. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель хочет переманить Ковачича в мюнхенский клуб.