Италия и Уругвай встретятся в финале молодёжного чемпионата мира по футболу

Сборная Италия сыграет с командой Уругвая в финальном матче молодёжного чемпионата мира по футболу 2023 года в Аргентине.

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