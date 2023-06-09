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Италия и Уругвай встретятся в финале молодёжного чемпионата мира по футболу

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Сборная Италия сыграет с командой Уругвая в финальном матче молодёжного чемпионата мира по футболу 2023 года в Аргентине.
Италия и Уругвай встретятся в финале молодёжного чемпионата мира по футболу
  • Gettyimages.ru
  • © Marcio Machado/Eurasia Sport Images

В матче 1/2 финала итальянские футболисты одержали победу над команду Южной Кореи.

Встреча проходила в Ла-Плате и завершилась со счётом 2:1.

В другой полуфинальной игре сборная Уругвая обыграла команду Израиля — 1:0.

Финал Уругвая — Италия состоится 11 июня.

Ранее защитник петербургского «Зенита» и молодёжной сборной Бразилии Роберт Ренан сообщил о расистских оскорблениях после матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Туниса.

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