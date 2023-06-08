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Капитану «Фиорентины» Бираги наложили восемь швов после броска стакана с трибун

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Капитану итальянской «Фиорентины» Кристиано Бираги наложили восемь швов после попадания в голову стакана, брошенного с трибуны во время финала Лиги конференций с «Вест Хэм».
Капитану «Фиорентины» Бираги наложили восемь швов после броска стакана с трибун
  • globallookpress.com
  • © Simone Spada/Keystone Press Agency

«Инцидент, очевидно, повлиял на игру футболиста и его товарищей по команде, они были отвлечены от футбола из-за угрозы безопасности», — говорится в заявлении клуба. 

Во время матча болельщики «Вест Хэм» попали в Бираги пластиковым стаканом. В результате ему рассекли голову. Матч завершился победой английского клуба со счётом 2:1.

Ранее защитник «Фиорентины» Бираги стал лучшим ассистентом Лиги конференций сезона-2022/23.

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