Капитану «Фиорентины» Бираги наложили восемь швов после броска стакана с трибун

Капитану итальянской «Фиорентины» Кристиано Бираги наложили восемь швов после попадания в голову стакана, брошенного с трибуны во время финала Лиги конференций с «Вест Хэм».

«Инцидент, очевидно, повлиял на игру футболиста и его товарищей по команде, они были отвлечены от футбола из-за угрозы безопасности», — говорится в заявлении клуба.

Во время матча болельщики «Вест Хэм» попали в Бираги пластиковым стаканом. В результате ему рассекли голову. Матч завершился победой английского клуба со счётом 2:1.

Ранее защитник «Фиорентины» Бираги стал лучшим ассистентом Лиги конференций сезона-2022/23.