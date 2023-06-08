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Медина — об уходе Щенникова из ЦСКА: Георгий — большой футболист

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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался об уходе защитника Георгия Щенникова из армейского клуба.
Медина — об уходе Щенникова из ЦСКА: Георгий — большой футболист
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я провёл с Щенниковым на поле полтора года. Он хороший человек, большой футболист, который показывал самые высокие результаты, выступая за ЦСКА», — цитирует Медину Metaratings.ru.

Напомним, что Щенников выступал за клуб с 2008 года. Он провёл за ЦСКА 367 матчей, забил десять мячей и сделал 15 результативных передач. Игрок покидает клуб по истечении срока действия контракта.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». 

Ранее бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о Щенникове.

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