Медина — об уходе Щенникова из ЦСКА: Георгий — большой футболист

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался об уходе защитника Георгия Щенникова из армейского клуба.

«Я провёл с Щенниковым на поле полтора года. Он хороший человек, большой футболист, который показывал самые высокие результаты, выступая за ЦСКА», — цитирует Медину Metaratings.ru.

Напомним, что Щенников выступал за клуб с 2008 года. Он провёл за ЦСКА 367 матчей, забил десять мячей и сделал 15 результативных передач. Игрок покидает клуб по истечении срока действия контракта.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак».

Ранее бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о Щенникове.