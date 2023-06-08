Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Павлович — о Немкове: Вадим выиграет у Ромеро, потому что сейчас находится на самом пике

Короткая ссылка
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович высказался о ближайшем поединке чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова.
Павлович — о Немкове: Вадим выиграет у Ромеро, потому что сейчас находится на самом пике
  • Gettyimages.ru
  • © MediaNews Group/Los Angeles Daily News

«Ромеро — выдающийся спортсмен. Он находится в очень хорошей физической форме для своих лет. Это достойная оппозиция для Вадима. Я думаю, что Вадим выиграет, потому что сейчас находится на самом пике. Он не просто так является чемпионом организации, поэтому всё будет хорошо и он снова защитит свой титул», — приводит слова Павловича Metaratings.

Поединок между Немковым и Ромеро состоится 16 июня в Чикаго в рамках турнира Bellator 297.

Изначально бой должен был пройти 4 февраля в Лос-Анджелесе, но Немков снялся из-за проблем со здоровьем.

Последний свой поединок россиянин провёл в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» против Андерсона. Бой завершился победой Немкова единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46). Таким образом, российский боец сумел завоевать титул в полутяжёлом весе. 

Ранее Немков сообщил, что отказался от контракта с UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить