Павлович — о Немкове: Вадим выиграет у Ромеро, потому что сейчас находится на самом пике
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«Ромеро — выдающийся спортсмен. Он находится в очень хорошей физической форме для своих лет. Это достойная оппозиция для Вадима. Я думаю, что Вадим выиграет, потому что сейчас находится на самом пике. Он не просто так является чемпионом организации, поэтому всё будет хорошо и он снова защитит свой титул», — приводит слова Павловича Metaratings.
Поединок между Немковым и Ромеро состоится 16 июня в Чикаго в рамках турнира Bellator 297.
Изначально бой должен был пройти 4 февраля в Лос-Анджелесе, но Немков снялся из-за проблем со здоровьем.
Последний свой поединок россиянин провёл в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» против Андерсона. Бой завершился победой Немкова единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46). Таким образом, российский боец сумел завоевать титул в полутяжёлом весе.
Ранее Немков сообщил, что отказался от контракта с UFC.