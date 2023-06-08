Павлович — о Немкове: Вадим выиграет у Ромеро, потому что сейчас находится на самом пике

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович высказался о ближайшем поединке чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова.

«Ромеро — выдающийся спортсмен. Он находится в очень хорошей физической форме для своих лет. Это достойная оппозиция для Вадима. Я думаю, что Вадим выиграет, потому что сейчас находится на самом пике. Он не просто так является чемпионом организации, поэтому всё будет хорошо и он снова защитит свой титул», — приводит слова Павловича Metaratings.

Поединок между Немковым и Ромеро состоится 16 июня в Чикаго в рамках турнира Bellator 297.

Изначально бой должен был пройти 4 февраля в Лос-Анджелесе, но Немков снялся из-за проблем со здоровьем.

Последний свой поединок россиянин провёл в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» против Андерсона. Бой завершился победой Немкова единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46). Таким образом, российский боец сумел завоевать титул в полутяжёлом весе.

Ранее Немков сообщил, что отказался от контракта с UFC.